Giunta Sisti, approvate a maggioranza le linee programmatiche di mandato - Tuttoggi

Un documento, illustrato da tutti i componenti della Giunta comunale e suddiviso in base alle attività svolte dai 9 dipartimenti, che ha restituito un quadro completo del lavoro svolto, delle percentuali di esecuzione raggiunte, delle tempistiche relative ai progetti e ai finanziamenti: di fatto una rendicontazione di quanto già concluso e di quello che, ad oggi, è ancora in itinere.

“Politicamente abbiamo deciso fin dall’inizio di muoverci fissando degli obiettivi in funzione della durata dell’amministrazione, ossia cinque anni, condividendo i criteri di scelta sulle cose da fare e strutturando l’organizzazione del Comune affinché le diverse professionalità interne all’Ente potessero contribuire in maniera piena – ha aggiunto il sindaco Sisti – Dopo un anno siamo a circa il 20% del percorso, ma alcuni obiettivi fissati nelle Linee programmatiche sono stati già raggiunti e questo credo sia un buon segno non solo per noi, ma anche per la città. La mole di lavoro svolta è stata effettivamente notevole e così sarà anche nel prossimo futuro, perché le opportunità in questa fase ci sono e dobbiamo fare il possibile per coglierle”.

Il vicesindaco Stefano Lisci e gli assessori Luigina Renzi, Letizia Pesci, Agnese Protasi, Manuela Albertella, Giovanni Angelini Paroli e Danilo Chiodetti sono entrati nel dettaglio dei diversi interventi, esponendo numeri, percentuali, finanziamenti ottenuti, progetti realizzati o ancora in corso. Il tutto suddiviso in circa 80 slide che sono da oggi disponibili nel sito istituzionale dell’Ente https://bit.ly/3tEheHu.​

Al termine della discussione il Consiglio comunale ha votato a favore della presa d’atto rispetto a quanto illustrato, esprimendosi con 14 voti favorevoli e 7 astenuti.