Giunta regionale, il Pd da Proietti poi Bori ha radunato la Segreteria

E’ stato il giorno delle prime consultazioni ufficiali per la neo governatrice umbra Stefania Proietti alle prese con la definizione della sua squadra di Governo.

La presidente ha incontrato la delegazione del Movimento 5 stelle e soprattutto, nel primo pomeriggio, quella del Pd, partito che ha porta nell’Assemblea legislativa ben 9 consiglieri. Al punto che per risolvere il tetris anche in chiave territoriale si era pensato ad un terzo assessore in quota dem, compensando la lista Umbria Domani con la presidenza di Palazzo Cesaroni e qualche ruolo in più nelle partecipate. Ipotesi che però sembra non essere stata posta alla presidente, che continua a ragionare con i partiti e il movimento civico della coalizione restando sullo schema 2-1-1-1.

E allora, con le ipotesi Tommaso Bori (Sanità) e Simona Meloni (Agricoltura e Turismo e un’altra delega sulla base degli accorpamenti delle materie), Francesco De Rebotti potrebbe essere indicato per la Presidenza dell’Assemblea. Questioni sulle quali lo stesso Bori, in qualità di segretario regionale del partito, si è poi confrontato con la Segreteria prima di cena.

Più agevole la questione sotto il cielo pentastellato, dove Thomas De Luca sembra destinato alla delega dell’Ambiente. Interessante sarà sapere insieme a quali altre materie, visto anche che su questi temi Proietti conta sull’apporto di alcuni tecnici e sulle sue stesse competenze professionalità.

Giovedì la governatrice incontrerà le delegazioni di Umbria Domani e di AVS per terminare il suo primo giro di consultazioni.

Da AVS, che ha tenuto la propria assemblea, la scelta di lasciare in Consiglio l’eletto Fabrizio Ricci. Portando in Giunta un esterno, anche per dare una rappresentanza alle due entità che hanno dato vita al partito, quella di Sinistra Italiana e quella ambientalista. E allora nella rosa di nomi da sottoporre alla governatrice restano Fabio Barcaioli e Federico Santi.

Per Umbria Domani, oltre all’opzione Maria Tagliaferri, entrata in Consiglio, torna in quota anche il nome del professor Luca Ferrucci. La cui professionalità potrebbe essere altrimenti spesa per una partecipata in materia economica.

I conti sembrano tornare, per quel che riguarda le aspettative dei partiti. Anche se in questa ipotetica quadra mancano le variabili della solitamente determinista e perfezionista (da sindaca di Assisi così l’abbiamo conosciuta) Stefania Proietti. Dalla quale, conseguentemente, ci si attende qualche colpo di teatro. O direttamente nella scelta della Giunta, o nel coinvolgimento del Consiglio o, nei prossimi mesi, sulle Agenzie regionali.