Git Service di Attigliano, lavoratori in sciopero da una settimana: “Atteggiamento aziendale inaccettabile”

“Siamo arrivati a proclamare questo sciopero a oltranza – spiega Cristiano Costanzi, della Fillea Cgil dell’Umbria – non solo per la mancata retribuzione di febbraio, che ovviamente è un problema serio per le famiglie dei lavoratori, ma soprattutto per un atteggiamento aziendale inaccettabile, irrispettoso dei diritti più elementari, come il puntuale pagamento delle retribuzioni”.

“Quando siamo entrati in azienda – continua Costanzi – abbiamo trovato una situazione davvero critica, con sistematici ritardi nei pagamenti delle maestranze, Tfr non erogati e altre storture che siamo riusciti a sanare, almeno in parte. Oggi, le lavoratrici e i lavoratori hanno assunto maggiore consapevolezza dei propri diritti e non sono disposti ad accettare ulteriori ingiustizie”.