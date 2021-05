104° Giro d’Italia, circolazione sospesa lungo la Flaminia e la SP4

Lunedì 17 maggio, in occasione della decima tappa del Giro d'Italia, verrà sospesa la circolazione lungo la SS3 e la SP4 dalle 12.00 fino a cessate esigenze.

Lunedì 17 maggio la provincia di Terni e parte di quella di Perugia saranno attraversate dalla decima Tappa del Giro d’Italia, che arriverà in Umbria dalla provincia di Rieti, diretta a Foligno.

La carovana rosa interesserà alcune strade ricadenti nei Comuni di Arrone, Ferentillo, Montefranco e Terni e poi la Flaminia dalla zona di Strettura fino a Foligno.

Prima della corsa

Ad anticipare la corsa dei professionisti vi sarà una manifestazione ciclistica denominata “Giro E-bike”, con biciclette a pedalata assistita, il cui passaggio nel territorio provinciale è previsto tra le ore 12.40 e le ore 13.30. Seguirà, poi, tra le ore 15.30 e le ore 16.00, l’evento organizzato dalla Società RCS Sport.

Sospensione della circolazione dalle 12

Al fine di evitare disagi nella circolazione stradale lungo la SS3 “Flaminia”, e lungo la SP4 nei tratti di Piediluco, Forca di Arrone, Arrone, Montefranco e Cantoniera, è stato adottato un apposito dispositivo che, con il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine e della Polizia locale, provvederà alla sospensione della circolazione veicolare nei tratti interessati, dalle ore 12.00 fino a cessate esigenze.

Le disposizioni dell’Anas sulla Flaminia

Per quanto riguarda la SS3 “Flaminia”, sarà chiuso al traffico il tratto tra il km 109 e il km 129, con chiusura di tutti gli svincoli in uscita a partire da Sant’Eraclio Z.I. fino a Spoleto, con uscita obbligatoria dalla statale 3 allo svincolo per Norcia-Cascia.

Tra le ore 13:00 e le ore 17:00 si consiglia il percorso alternativo costituito dalla statale 3 bis-E45 ed in particolare, per il traffico proveniente dalla statale 75 verso Foligno, le uscite ‘Foligno Nord’ e ‘via Piave’. Per il traffico che procede in direzione Spoleto è consigliata l’uscita sulla statale 685 in direzione Eggi. L’inversione di marcia sarà possibile agli svincoli di ‘Trevi’ e ‘Campello’.