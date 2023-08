Giro di vite dei Carabinieri, segnalati giovanissimi per uso di droga - Tuttoggi.info

Droga tra giovani: hashish e marijuana le più usate. Controlli a tappeto dei Carabinieri di Amelia. Segnalati giovanissimi

I Carabinieri della Compagnia di Amelia sono stati impegnati su tutto il territorio di competenza, per garantire la sicurezza nei luoghi di ritrovo e contrastare quei fenomeni di degrado e turbativa dell’ordine pubblico. A tale scopo, nelle ultime due settimane, si è proceduto all’identificazione di 871 persone ed al controllo di 641 veicoli. Nel corso dei controlli effettuati, quattro giovanissimi assuntori di sostanze stupefacenti sono stati segnalati agli uffici competenti della Prefettura ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90 TULPS: un 29enne di origini pugliesi, controllato dai militari dell’Aliquota Radiomobile lungo la S.S. 3 ter della Flaminia Romana bivio Guadamello di Narni a bordo della propria e trovato in possesso di 1 grammo di marijuan; un 19enne narnese controllato lungo la S.P. 1 Località Tre Ponti a bordo del proprio ciclomotore e trovato in possesso di 0,30 grammi di hashish; un 19enne residente ad Otricoli è stato controllato dai Carabinieri della Stazione di Narni presso i giardini di San Bernardo e trovato in possesso di 1,91 grammi di hashish; un 18enne residente a Guardea controllato dai Carabinieri della Stazione di Montecchio e trovato in possesso di 0,20 grammi di marijuana; la successiva perquisizione domiciliare premetteva di rinvenirne ulteriori 4,24 gra mmi.

Studente universitario alla guida sotto effetto di cannabinoidi