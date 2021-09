Gira in bici di notte con la droga e scappa a controllo, arrestato - Tuttoggi

Il giovane in bici fermato dalla polizia e riconosciuto per i suoi precedenti: nella fuga lancia un involucro con dentro cocaina, arrestato

Girava in una zona della città poco illuminata in bici, di notte, senza dispositivi di illuminazione o catarifrangenti. E’ stato però notato da una pattuglia della squadra volante del commissariato di polizia di Spoleto ed è stato fermato per un controllo.

Al momento dell’identificazione, gli agenti lo hanno riconosciuto: era infatti un cittadino albanese già sottoposto ad una misura cautelare per spaccio di sostanze stupefacenti. Alla richiesta di un documento di identità, rapidamente è ripartito in sella alla bici, dando luogo ad un inseguimento che si concludeva in prossimità di piazza d’Armi.

Durante la fuga il ragazzo è stato visto dalla polizia lanciare un pacchetto in cellophane che, una volta recuperato dagli agenti, risultava custodire 8 involucri contenenti di droga, per un del peso di 4,5 grammi. Droga che, dal successivo esame con il Narcotest, è risultata essere cocaina.

Il ragazzo è stato quindi tratto in arresto per il possesso di droga e deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Al termine dell’udienza, l’arresto veniva convalidato e applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Umbria.