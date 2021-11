Le vie interessate dal distacco a seguito degli interventi di E-Distribuzione

Giovedì mattina senza elettricità a ridosso del centro di Perugia. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che domani, giovedì 4 novembre, effettuerà un intervento per la manutenzione ed il potenziamento del sistema elettrico nel territorio comunale di Perugia, con particolare riferimento all’area di piazza Partigiani in centro città.

L’intervento

I tecnici di E-Distribuzione interverranno sugli impianti elettrici di bassa tensione, che portano elettricità alle abitazioni, agli uffici di zona e agli esercizi commerciali, installando nuove apparecchiature di ottimizzazione tecnologica e sostituendo alcune componenti, con particolare attenzione al decoro urbano, alla sostenibilità e all’innovazione. Nell’occasione le squadre operative dell’azienda elettrica provvederanno anche alla modifica di forniture private e pubbliche e allo spostamento di prese richieste dai clienti. I lavori si concluderanno con la verifica dell’assetto di rete per garantire una distribuzione dell’energia equilibrata ed efficiente.

L’interruzione di elettricità

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione limiterà alle ore del mattino (a partire dalle 9:30 con conclusione entro la mattinata). Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a pochissime utenze nel modo seguente: piazza Partigiani civ. (i civici sono elencati divisi tra pari e/o dispari) civ. 14, 18, sn (senza numero); via Di Lorenzo civ. 14, 23, sn. I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zona interessata. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo i lavori potrebbero essere rinviati.

“Solo interventi non rinviabili”

La società elettrica informa, inoltre, di aver già provveduto per questo periodo particolare di emergenza Covid a circoscrivere i lavori, che richiedano un’interruzione temporanea del servizio elettrico, alle sole situazioni urgenti e non procrastinabili. A questo proposito E-Distribuzione precisa che, per i lavori di stretta necessità, vengono sempre effettuati tutti i bypass possibili per assicurare l’alimentazione elettrica alla maggior parte delle utenze durante le operazioni. Tuttavia, per ragioni di sicurezza determinati interventi devono essere eseguiti in orario giornaliero e in assenza di tensione; questo tipo di attività è comunque ridotto alle sole circostanze illustrate sopra.