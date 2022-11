"Giovani in Cantiere - In.formati per un futuro consapevole”, il progetto della Provincia di Terni - Tuttoggi

Pernazza: “Siamo soddisfatti per il finanziamento”

“Siamo estremamente soddisfatti per aver ottenuto il finanziamento Upi, perché da un lato riconosce la qualità della nostra progettazione e dall’altro ci offre la possibilità di attuare iniziative concrete per dare sostegno e supporto a tanti giovani, svolgendo, come Provincia, una funzione di guida nelle politiche giovanili”, dichiara la presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza.

“I giovani al centro delle scelte della Provincia”

“Da tempo assistiamo al fenomeno della dispersione scolastica da parte di giovani che si ritrovano, poi, senza le professionalità per entrare nel mondo del lavoro. Le imprese, di conseguenza, hanno difficoltà nel reclutare il personale di cui hanno bisogno. Per tale ragione abbiamo studiato una serie di iniziative che possano fornire ai ragazzi strumenti utili ed efficaci per l’orientamento scolastico, personale e professionale”.

“Pianificheremo attività specifiche nelle scuole e nelle piazze, organizzando anche una Fiera del Lavoro per mettere in contatto le scuole stesse, i ragazzi, le realtà produttive, le imprese del nostro territorio e le agenzie formative. In questo modo giovani diplomati o chi è in cerca di occupazione avrà la possibilità concreta di vagliare le opportunità occupazionali, di formazione o riqualificazione professionale. I giovani saranno al centro delle scelte della Provincia”.