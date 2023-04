Giovani in Cantiere a Orvieto con la Fiera del Lavoro: il 14 aprile al Palazzo del Capitano del Popolo - Tuttoggi.info

Durante la mattinata verranno presentate le offerte formative per il territorio, anche con il racconto di alcune esperienze imprenditoriali di successo, e saranno illustrate agli studenti e ai giovani tutte le novità riguardanti il mondo del lavoro, anche in sede locale.

Infine nel pomeriggio, dalle 14,00 alle 17,00, gli interessati potranno entrare in contatto direttamente con le aziende e fare colloqui incentrati sui profili professionali messi a disposizione.

“Giovani in Cantiere”

“Giovani in Cantiere” è un progetto promosso dalla Provincia di Terni e finanziato da Upi nazionale. E’ realizzato in collaborazione con Arpal, Anci Umbria, Its Academy e Fondazione Brodolini. Mira a prevenire la dispersione scolastica, ad accorciare la distanza fra domanda e offerta di lavoro, a dare ai giovani strumenti utili all’orientamento scolastico, personale e lavorativo.