Giovani e iperconnessione, al Salvatorelli Moneta incontro con Alessio Carciofi

“L’evento – hanno commentato dall’istituto Salvatorelli Moneta – è stato accolto con profondo interesse da due ambasciatori eTwinning: la professoressa Patrizia Roma (Itts Volta di Perugia), ambasciatrice per l’Umbria, e dal professor Domenico Marino, ambasciatore per la Calabria”. Durante la conferenza il professor Alessio Carciofi ha accompagnato gli studenti in una riflessione su iperconnessione e false aspettative che ne conseguono.

I giovani e i problemi legati all’uso del web

“La motivazione del percorso – hanno spiegato dall’istituto Salvatorelli Moneta – nasce dall’osservazione della vita degli studenti così intrinsecamente legata al web e in particolare ai social media. L’iperconnessione comune a tutti gli studenti europei influisce sulle loro vite in modo rilevante. Il tempo e l’energia che dedicano al web assorbe le loro menti e può creare sentimenti di frustrazione, ansia e depressione. Molti studenti soffrono di dipendenza dai social, nei quali condividono la richiesta di attenzione continua attraverso i like. La loro inconsapevolezza, se costretti lontano dai social e dal controllo delle continue notifiche, esprime impazienza, irascibilità e altri sintomi di disagio. La fomo (fear of missing out), che consiste nella paura di perdere qualcosa non controllando in continuazione le notifiche, e la nomofobia, che consiste nel timore di rimanere fuori dai contatti della rete mobile, sono ormai degli stati psicologici che caratterizzano giovani e adulti”. Il progetto mira a una riflessione condivisa: giovani che parlano ad altri giovani riguardo un tema così vitale nella loro quotidianità, con lo scopo di aiutarli a imparare a gestire al meglio il digitale e a potenziare la propria alfabetizzazione funzionale.