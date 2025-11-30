 Giovani cittadini europei crescono tra STEAM, Storia e Nuovi Linguaggi - Tuttoggi.info
Giovani cittadini europei crescono tra STEAM, Storia e Nuovi Linguaggi

Giovani cittadini europei crescono tra STEAM, Storia e Nuovi Linguaggi

Dom, 30/11/2025 - 08:00

L’IC Spoleto 2 si conferma proiettato verso l’Europa! Dal 16 al 22 novembre 2025, 29 studenti delle scuole Pianciani, Pascoli e Manzoni, accompagnati da quattro docenti, dal Dirigente Scolastico e da nove insegnanti coinvolti in attività di job shadowing, hanno intrapreso un viaggio di mobilità Erasmus+ a Granada (Spagna). Un’occasione preziosa per vivere un’esperienza didattica, formativa e interculturale di crescita e condivisione per ognuno dei partecipanti, presso la Novaschool Medina Elvira.

L’iniziativa non solo valorizza l’offerta formativa dell’Istituto, ma è anche un risultato concreto dell’intervento “Realizzazione di scambi ed esperienze formative all’estero per studenti e per il personale scolastico al fine di potenziare il Programma Erasmus+ 2021-2027” promosso nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.1 – “Nuove competenze e nuovi linguaggi,” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. – CUP B56E23004900006 –

L’obiettivo principale della mobilità era il potenziamento di competenze chiave: linguistiche, digitali, civiche e, soprattutto, interculturali. Presso Novaschool, le attività didattiche si sono concentrate su percorsi CLIL/bilingui in lingua inglese, toccando discipline fondamentali come STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica), musica ed educazione civica. Gli studenti si sono cimentati in metodologie innovative come il cooperative learning e la gamification, partecipando a lezioni in aula e laboratori insieme a coetanei e docenti spagnoli.

Non sono mancate le occasioni per sviluppare competenze linguistiche, comunicative e creative in un contesto internazionale e dinamico, attraverso attività in spagnolo, inglese e francese. La mobilità Erasmus+ è stata una bellissima occasione di crescita e condivisione. Oltre all’impegno in aula, l’esperienza ha offerto momenti di confronto culturale essenziali. Anche l’educazione fisica ha fatto capolino durante il percorso formativo e i ragazzi, attraverso il linguaggio universale del gioco, hanno partecipato ad attività motorie in versione spagnola, riscoprendo classici come il “gioco del fazzoletto” e “palla avvelenata” insieme ai loro coetanei della scuola ospitante.

Il viaggio è stato anche un’immersione profonda nel patrimonio storico e artistico europeo. Gli studenti hanno esplorato il centro storico di Málaga, visitando il Teatro Romano, la Cattedrale e l’importante Museo Picasso. Hanno ammirato l’Alhambra a Granada, patrimonio dell’umanità dove storia, arte e natura si intrecciano in modo unico, e si sono dedicati a laboratori scientifici presso il parco della scienza. La visita a Córdoba ha permesso di esplorare la Mezquita, simbolo della cultura andalusa, un’occasione unica per approfondire la storia, l’arte e l’incontro di culture diverse in Europa. Gli studenti si sono saputi distinguere per serietà, partecipazione e spirito di adattamento, rappresentando con orgoglio l’Istituto. Questa esperienza ha sicuramente arricchito mente e cuore, in uno scambio continuo tra arte, storia e cultura che ha permesso a tutti i partecipanti di approfondire la conoscenza del patrimonio europeo, tra valori condivisi, confronto e bellezza.

L’Istituto Comprensivo Spoleto 2 continua a credere fermamente nella validità di queste esperienze significative di crescita, inclusione e cittadinanza europea. Infatti, si sta già lavorando alla prossima mobilità Erasmus+, prevista per la primavera.

Luogo: Istituto Comprensivo Spoleto 2 , via arpago ricci, 8, SPOLETO, PERUGIA, UMBRIA

