Giovane spoletino, recordman per reati commessi in un solo controllo | Denunciato dai Carabinieri - Tuttoggi

Nel corso del servizio sono stati compiuti controlli anche alla circolazione stradale, ed in particolare i militari hanno scovato un giovane 26enne di Spoleto che in una sola volta ha battuto ogni record di somma di piccoli reati:

il ragazzo era infatti sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita ed è stato trovato alla guida di un’autovettura sottoposta a fermo amministrativo. All’atto del controllo il giovane il 26enne aveva con anche un coltello a serra manico e altri strumenti atti ad offendere per i quali lo stesso alla fine è stato denunciato con il sequestro di tutti gli oggetti.

Nella stessa serata fermato anche un giovane 24enne, una ragazza 27enne e un individuo 51enne per guida in stato d’ebbrezza, nonché per quest’ultimo l’esito positivo positivo all’uso di cannabinoidi.

Nell’operazione serale controllati 57 veicoli, identificate 78 persone, elevate 4 contravvenzioni al CdS, con una segnalazione al Prefetto per un giovane in possesso di hashish.