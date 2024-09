Giovane spoletino investito da auto, si cerca il conducente Foto - Tuttoggi.info

Un giovane spoletino, classe 1996, è stato investito nella prima serata di oggi lungo via della Repubblica, la traversa di via Guglielmo Marconi che porta alla zona Peep e lungo la quale si trovano alcuni esercizi commerciali, senza ricevere soccorso dall’investitore.

Questi in estrema sintesi quanto riferiscono a Tuttoggi alcuni testimoni del grave episodio su cui sono in crso gli accertamenti dei carabinieri della locale compagnia, coordinata dal Maggiore Teresa Messori.

Le prime informazioni, in attesa delle dovute verifiche, riportano che il 28enne sarebbe stato travolto da un auto che si trovava a passare lungo la via.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono giunte due pattuglie del radiomobile dei carabinieri e una autombulanza che ha prestato i primi soccorsi al giovane pedone.

La zona è stata interdetta al traffico per circa un’ora al fine di consentire ai militari di acquisire ogni possibile elemento utile per risalire all’investitore.

Sono in corso le acquisizioni delle telecamere della zona per cercare di ricostruire con precisione l’accaduto.

Non sono ancora note le condizioni del giovane che, a quanto riferiscono alcuni presenti sul luogo della scampata tragedia, hanno riferito che, dopo l’impatto, il ragazzo si sarebbe rialzato per qualche istante prima di cadere nuovamente in terra.

Il 28enne è stato stabilizzato sul posto e trasportato al pronto soccorso.

Immediate le indagini avviate dalla Benemerita che si avvalgono di alcune testimonianze e, come detto, di alcune telecamere presenti lungo la trafficata via che potrebbero aver ripreso il giovane mentre viene investito dall’auto.

i militari hanno perlustrato la zona e anche alcuni accessi ai garage dei vari condomini che si affacciano lungo la trafficata strada che collega a via Marconi e alla zona Peep.

(Articolo in aggiornamento)