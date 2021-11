Giovane giù dalle mura del centro, ricoverato AGGIORNAMENTI

Il 21enne è arrivato al pronto soccorso poco dopo le 2 di notte, con vari traumi | Si trova ricoverato in ortopedia, ma non è in pericolo di vita

Un giovane di 21 anni, nella notte tra sabato e domenica, è caduto giù dalle mura del centro di Perugia.

E’ stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia e qui ricoverato nella struttura complessa di Ortopedia, diretta dal prof. Arturo Caraffa.

Ha riportato varie fratture, ma non risulta in pericolo divita. La prognosi è di 30 giorni.

Verifiche in corso, da parte della polizia, per accertare le motivazioni della caduta. Il giovane sarà sentito non appena starà meglio. Il muraglione del centro storico di Perugia è stato già teatro di cadute di giovani in passato.