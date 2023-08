Giovane accoltellato, operato d’urgenza e salvato dai medici

Il 30enne colpito all'addome dopo una lite nella zona di Borgo Rivo, indaga la polizia

E’ stato operato d’urgenza dai medici dell’ospedale di Terni il 30enne, di nazionalità marocchina, accoltellato nell’area verde di via Jalenti, a Borgo Rivo di Terni.

Il colpo, sferrato da un uomo al culmine di una lite, ha colpito il 30enne all’addome. I medici gli hanno salvato la vita. L’operazione è riuscita e il giovane non è più in prognosi riservata, ma ancora ricoverato.

Sul tentato omicidio indaga la polizia, sulla base di alcune testimonianze, visto che l’aggressione è avvenuta in pieno giorno.

Il 30enne vive in un immobile fatiscente, nei pressi del luogo dove è avvenuta la lite che poteva essergli fatale. Per gli inquirenti la lite potrebbe essere avvenuta per questioni legate al mondo dello spaccio di droga.