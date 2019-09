Giostra della Solidarietà, sabato appuntamento a Norcia

share

Sabato 28 settembre nella suggestiva cornice della Piazza san Benedetto, a Norcia, prenderà il via la “Giostra della Solidarietà” che avrà il suo culmine nella Quintana straordinaria del 6 ottobre prossimo.

Dopo un corteo in costume che si snoderà, a partire dalle ore 15, per le vie della città e che vedrà protagoniste le rappresentanze rionali e dell’Ente Giostra della Quintana, nella Piazza simbolo della città nursina si svolgerà l’emozionante cerimonia della lettura del “Bando di Gara” e dell’estrazione dell’ordine di partenza per la gara del 6 ottobre, due dei momenti più attesi per tutti i quintanari.

Verrà, inoltre, presentato il palio che andrà “al più bravo tra i bravi” dei cavalieri in campo. L’opera è stata realizzata, per l’occasione, dal Maestro Luigi Frappi, al quale va il ringraziamento di tutta la Quintana per la disponibilità dimostrata.

A conclusione dell’evento verranno presentate le 10 ragazze di Norcia che il 6 ottobre sfileranno, indossando splendidi costumi barocchi, una per ogni Rione. Anche in questo caso, l’abbinamento ai Rioni verrà affidato alla sorte mediante un sorteggio.

L’amministrazione comunale di Foligno, a conferma del pieno sostegno all’iniziativa della “Giostra della Solidarietà” verrà rappresentata alla suggestiva cerimonia di sabato dal Sindaco Avv. Stefano Zuccarini e dall’Assessore alla Cultura con delega alla Quintana Avv. Decio Barili che verranno accolti dal primo cittadino di Norcia Nicola Alemanno.

Sarà questo il vero inizio del lungo arco temporale che terminerà nel febbraio 2020 e che chiama ad un concreto abbraccio le due comunità di Foligno e Norcia, nel segno della fraterna solidarietà.

share

Stampa