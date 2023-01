Giorno della Memoria, il programma delle iniziative a Spoleto - Tuttoggi

La biblioteca comunale “G. Carducci”, da venerdì 27 gennaio a giovedì 9 febbraio, propone un percorso bibliografico tra classici e novità editoriali. L’esposizione “La letteratura della Shoah” sarà aperta al pubblico il lunedì dalle ore 15 alle 19, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 19, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13.

La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, come “Giornata della Memoria”, per ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio.

