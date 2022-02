Giorno del Ricordo, Presidente Tesei "Le Foibe, una tragedia immane" - Tuttoggi

"Un sincero pensiero – conclude la presidente Tesei - va alle migliaia di vittime e alle loro famiglie colpite del feroce eccidio”.

“Una tragedia immane che racchiude la violenza subita e la sofferenza vissuta da tanti italiani”: è quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, in occasione del “Giorno del ricordo”, in onore delle vittime delle Foibe.

“Una giornata per celebrare la memoria delle vittime e per non dimenticare la drammatica storia degli italiani infoibati e cacciati dall’esercito del Maresciallo Tito. Un evento ancora tra luci e ombre che solo ora sta trovando il giusto spazio nella storia. In questa giornata le ingiustizie e il dolore delle popolazioni fiumane, dalmate, istriane e giuliane diventano un urlo che dobbiamo ascoltare per ristabilire la verità dei fatti.

