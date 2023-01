In 7 giorni viola sorveglianza speciale due volte, ennesima denuncia | 39enne ora rischia il carcere - Tuttoggi

Martedì scorso (24 gennaio), invece, durante normali controlli degli agenti del Commissariato tifernate, il 39enne è invece risultato irreperibile presso la propria abitazione per due volte, ancora una volta oltre le ore 19.

In entrambi i casi, oltre a non aver rispettato l’orario di rientro, l’uomo non ha mai avvisato le autorità competenti in merito allo spostamento, né risultava avere motivi urgenti per allontanarsi da casa. La misura della Sorveglianza Speciale prevede inoltre l’obbligo di soggiorno nel Comune di Città di Castello ma, in questa specifica circostanza, non c’è stata violazione.

Il 39enne, a questo punto, è stato nuovamente deferito all’Autorità Giudiziaria. Per questa doppia trasgressione, nel giro di appena 7 giorni, ora potrebbe rischiare la reclusione da uno a 5 anni.