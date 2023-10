Giornate FAI d'autunno, visite al Santuario di Santa Angela alla Cappella Dottori e a Palazzo Clarici - Tuttoggi.info

Evento che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano - dedica, da 12 anni, al patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

Tornano le giornate Fai d’autunno sabato 14 e domenica 15 ottobre anche a Foligno dove apriranno in esclusiva le porte della Cappella Dottori nel Palazzo Clarici, sede della Caserma dell’Arma dei Carabinieri, solitamente chiusa al pubblico, e del Santuario Santa Angela da Foligno, a 10 anni dalla canonizzazione.

Le Giornate FAI d’Autunno sono l’evento che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – dedica, da 12 anni, al patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Durante queste due giornate con l’apporto dei gruppi FAI Giovani, assieme ai volontari della Rete Territoriale della Fondazione, saranno proposte speciali visite in centinaia di luoghi straordinari in tutta Italia, selezionati perché solitamente inaccessibili oppure perché curiosi, originali o poco valorizzati e conosciuti.

Santuario Santa Angela da Foligno e Chiesa di San Francesco (Piazza San Francesco, Foligno)

Visite guidate: Sabato 14 ottobre, dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30);

Domenica 15 ottobre, dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30)

La visita inizia dalla chiesa, dove sarà possibile vedere ed ascoltare la storia di Santa Angela da Foligno, si prosegue verso la medioevale cappella di San Matteo, il convento francescano ed il chiostro; alla fine si visiterà, adiacente alla chiesa, l’oratorio del Gonfalone, in stile tardo barocco.

Visite guidate a cura degli apprendisti ciceroni della Scuola Media “Gentile da Foligno. Durata 40 minuti.

In caso di particolare affluenza l’ingresso potrebbe non essere garantito.

***

Palazzo Clarici e la Cappella Dottori (via Giuseppe Garibaldi 140, Foligno)

Visite guidate: Domenica 15 ottobre – dalle 10 alle 12.30 (ultimo ingresso alle 12)

dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30)

La Cappella Dottori è protagonista indiscussa di questa tappa, con la sua Annunciazione, le sue allegorie simboliche e le sue schiere di angeli. La visita al palazzo permetterà inoltre di ammirare il salone d’onore, oggi utilizzato dai militari della caserma come aula; qui, decorazioni di inizio Novecento celebrano le attività produttive della famiglia Clarici, sotto la supervisione benevola delle allegorie della Scienza e dell’Industria. Il percorso si snoda attraverso due piccoli ambienti con funzione di ufficio, coperti da volta a padiglione con decorazioni settecentesche. Ultima tappa, dopo l’ingresso alla Cappella Dottori, è la visita del “salottino cinese”, una piccola sala dal sapore esotico per la cui esecuzione Dottori ricevette la somma di 350 lire. Visite guidate a cura degli apprendisti ciceroni dell’Istituto Tecnico Economico Aeronautico “F. Scarpellini” di Foligno. Durata 40 minuti. In caso di particolare affluenza l’ingresso potrebbe non essere garantito.