Giornate Fai d’Autunno, alla scoperta del pittore eugubino Ottaviano Nelli

Nell’ambito delle Giornate Fai d’Autunno il Gruppo Fai Gubbio propone, domenica 13 ottobre, dalle 14.30 alle 18, un percorso tra alcune delle Chiese più importanti della città, alla scoperta del pittore tardogotico eugubino Ottaviano Nelli e di alcune tra le sue opere più significative.

L’itinerario, accompagnato da giovani volontari, inizierà dal Convento di San Francesco per approfondire la lettura dell’abside che custodisce 17 riquadri raffiguranti scene della vita di Maria, risalenti all’inizio del Quattrocento. Si proseguirà nell’elegante Chiesa di Santa Maria Nuova per scoprire l’opera più famosa del pittore eugubino, la Madonna del Belvedere, realizzata intorno al 1415 e considerata dai critici il suo capolavoro. Il percorso si concluderà con la Chiesa di Sant’Agostino per ammirare l’arco trionfale con il Giudizio Universale e gli splendidi affreschi con le storie della vita del Santo realizzati con il contributo della bottega dei fratelli Salimbeni da San Severino.

I gruppi partiranno dal convento di San Francesco con la seguente cadenza oraria: 14.45 – 15.30 – 16.00 – 16.45 – 17.00. Si consiglia un abbigliamento comodo e la prenotazione. Per info: gubbio@gruppofai.fondoambiente.it / Pagina Facebook: Gruppo FAI – Gubbio

