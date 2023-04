Giornata nazionale Salute della Donna, visite gratuite all'ospedale di Branca - Tuttoggi.info

Nello specifico, all’ospedale di Branca dal 17 al 21 aprile si terranno consulenze/colloqui telefonici sul tema della prevenzione del carcinoma della mammella (dalle ore 14,30 alle 18,30 chiamando il giorno stesso lo 0758934693) e sulla tematica del counseling con psicologo-psicoterapeuta (dalle 10 alle 12 chiamando il giorno stesso il 3482887282).

Martedì 18 aprile, dalle ore 9 alle 14, sarà possibile effettuare una visita uroginecologica prenotando allo 0758934512 (entro venerdì 14). Mercoledì 19 aprile sono in programma visite per valutazione clinica dei fattori di rischio per prevenzione gozzo tiroideo ed ecografia tiroidea (dalle ore 8 alle 9,45 prenotando allo 075 8934514); counseling telefonico con psicologo-psicoterapeuta (dalle 15 alle 17 telefonando al 3482887282).

Venerdì 21 aprile, dalle 9 alle 14, si terranno delle visite/consulenze neurologiche vascolari con neurologo e ecocolordoppler dei vasi epiaortici (per prenotazioni 0758934531 entro le ore 18,30 di entro venerdì 14); visita ginecologica (per prenotazioni 0759270466 entro sabato 15 aprile). Due le conferenze in presenza, in programma presso l’Auditorium dell’ospedale di Branca, dove si parlerà del “Percorso nascita: presentazione dei servizi e della tipologia di assistenza offerta da parte del personale ostetrico”: la prima si terrà mercoledì 19 aprile dalle 15 ore alle 17,30, la seconda sabato 22 aprile dalle 10 alle 12,30.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it dove sono consultabili (selezionando la regione e la provincia di interesse) tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.