Giornata Nazionale della camminata tra gli Olivi, Spoleto aderisce per il 6° anno - Tuttoggi

La camminata di quest’anno, sarà un giro ad anello con partenza ed arrivo da Eggi lungo la Via di Francesco e parte del sentiero degli olivi, con passaggio e sosta a Bazzano Superiore. Lungo il percorso si alterneranno oliveti, campi, boschi e profumi della macchia mediterranea, a testimonianza del rispetto per la biodiversità che le aziende agricole del luogo dimostrano verso la loro terra.

Il tracciato, 8 km, per un tempo di percorrenza di 3 ore circa, insiste per la maggior parte intorno a quote che variano tra i 400 e i 600 m di altitudine, superando dislivelli non impegnativi, che lo rendono ben fruibile ad escursionisti con una buona preparazione di base (si consiglia di indossare un abbigliamento adeguato).

Al termine dell’escursione, verrà offerta ai partecipanti, presso il giardino della Chiesa di San Michele Arcangelo di Eggi, una degustazione di prodotti del territorio curata dal locale Circolo Arci. La degustazione sarà allietata dalle note dei Mad Groove, raffinato duo di impronta jazz blues.

Il punto di ritrovo per la partenza, prevista per le ore 9.00, sarà ad Eggi, alla Fermata BUS davanti “Villa de Pazzi – Morelli”.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0743 218620 o scrivendo all’indirizzo email info@iat.spoleto.pg.it(i posti per la degustazione sono limitati e potrà partecipare solo chi regolarmente iscritto).

In caso di maltempo il Comune di Spoleto posticiperà l’iniziativa comunicando appena possibile la nuova data per la Camminata tra gli olivi.