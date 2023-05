Giornata mondiale Sclerosi multipla, Palazzo Bazzani si illumina di rosso - Tuttoggi.info

La Provincia di Terni ha accolto la richiesta dell’Aism di illuminare la torretta di Palazzo Bazzani con luci di colore rosso.

La Provincia di Terni ha accolto la richiesta dell’Aism di illuminare la torretta di Palazzo Bazzani con luci di colore rosso in occasione della Giornata mondiale della Sclerosi multipla, in programma domani, martedì 30 maggio.

Le luci saranno accese stasera al tramonto e illumineranno la torretta fino a domani. “L’Amministrazione – si legge in una nota – intende testimoniare la vicinanza e il sostegno alle iniziative organizzate, come ogni anno, per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa malattia e dare informazioni in merito alle novità nel campo della ricerca scientifica”.