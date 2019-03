Giornata Mondiale dell’Acqua, il Sii Terni promuove le 10 regole d’oro nella scuola

In occasione della Giornata mondiale dell’Acqua, in programma domani, 22 marzo, il Servizio idrico lancia il progetto “Acqua è Vita”, nelle scuole. Entrato ormai nel vivo, l’evento, promosso dal Servizio idrico integrato di Terni, in collaborazione con l’agenzia Madè Eventi, ha come scopo quello di attivare una campagna di sensibilizzazione fra studenti e studentesse delle scuole elementari sul valore e l’uso corretto dell’acqua.

La Giornata Mondiale è l’occasione migliore per ricordare quanto l’acqua sia importante per l’umanità e quanto sia necessario utilizzarla nel modo giusto per garantirne l’uso e l’accesso a tutti. Il Sii è impegnato ogni giorno, con il lavoro quotidiano, a garantire un servizio efficiente, sicuro e di qualità ai cittadini, ai servizi pubblici e a tutte le attività economiche. Un obiettivo che grazie al progetto “Acqua è Vita” si rivolge anche alle giovani generazioni, nella convinzione che una giusta educazione all’uso consapevole sia un investimento per il futuro.

Gli studenti e le studentesse hanno risposto in massa con un’adesione ad “Acqua è Vita” che è andata anche oltre le aspettative. Sono infatti ben 761 le richieste pervenute da moltissime scuole di Terni e provincia per partecipare al concorso che mette in palio 2mila euro complessive per due sezioni, fotografia e disegno, ciascuna delle quali prevede tre premi. Al primo 500 euro, al secondo 300, al terzo 200.

L’obiettivo del Sii è quello di rendere l’iniziativa permanente ed annuale. “Acqua è Vita” rappresenta un progetto importante che si inserisce perfettamente nelle politiche ambientali e sociali della Regione Umbria ed ha un duplice scopo: da un lato diffondere e valorizzare il legame tra acqua e territorio, dall’altro tutelare il patrimonio idrico locale e farlo conoscere alle generazioni future per un uso consapevole.

Ma nella Giornata Mondiale dell’Acqua è utile anche ricordare alcuni semplici accorgimenti da mettere in pratica ogni giorno per risparmiarla e garantirne, in senso ampio, una riserva anche a chi ne ha di meno. Ecco le 10 regole d’oro:

Chiudi sempre bene i rubinetti: non è vero che una gocciolina “che sarà mail!”. Anche una sola goccia per minuti e ore significa un grande spreco di acqua;

Chiudi sempre il rubinetto mentre ti insaponi (i denti, le mani, i capelli);

Per sciacquare i denti, utilizza un bicchiere e non l’acqua corrente;

Fai la doccia invece del bagno;

Non aprire i rubinetti alla massima potenza;

Usa lo scarico dell’acqua più piccolo quando fai la pipì;

Non tirare lo scarico di notte, se fai la pipì;

Se possibile, utilizza la lavastoviglie invece di lavare i piatti (il consumo di acqua è più efficiente con la lavastoviglie);

Se devi lavare qualcosa (per es. frutta, piatti), utilizza una bacinella e non l’acqua corrente;

Non tenere i rubinetti aperti per far diventare fredda l’acqua: meglio mettere qualche bottiglia di acqua in frigo

