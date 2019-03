Giornata Mondiale dell’Acqua, a Spoleto “L’acqua racconta…acqua e territorio”

La storia ci insegna che l’Acqua, elemento indispensabile che da sempre ha costituito la base per lo sviluppo di ogni società, a qualsiasi latitudine, altezza o posizione geografica, è un bene fondamentale per la vita dell’uomo. L’Acqua ha consentito la nascita, la continuazione e l’evoluzione della specie umana e animale, il formarsi delle foreste, il fiorire delle civiltà, il commercio e l’interscambio tra i popoli, non ultimo le bellezze paesaggistiche.

Le Nazioni Unite già dal 1992 hanno istituito il Word Water Day, la Giornata Mondiale dell’Acqua, per sottolineare l’importanza di questo elemento, che secondo molti studiosi ha permesso l’inizio della vita, e focalizzare l’attenzione sui problemi e le tante tematiche che scaturiscono dalle carenze idriche.

La consapevolezza che l’Acqua sia un diritto e un bene inalienabile, è ormai diffusa. Il nostro territorio e la nostra città mostrano tracce ancora evidenti dell’importanza dell’acqua nel corso dei secoli. Fontane, cisterne, acquedotti, mulini, fontanili rappresentano una memoria storica visibile a occhio nudo e, nel corso della storia, hanno rivestito un ruolo dominante nella vita e per la salute dell’uomo.

Il progetto che le Associazioni Accademia Kronos onlus e BioEtica e D.U. onlus intendono proporre e condividere con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Spoleto, vuole evidenziare, con documenti inediti tratti dall’Archivio di Stato di Spoleto, il vissuto storico dell’acqua nell’urbe, attraverso le fontane della città ancora esistenti e le tracce della periferia.

Nella Giornata Mondiale dell’Acqua, 22 marzo, le Associazioni organizzano un Incontro a Palazzo Mauri, Sala delle Rovine, per far conoscere meglio, veicolare e tramandare questa preziosa eredità storica. La giornata verrà avviata con un trekking urbano alla scoperta dei punti d’acqua della città di Spoleto che porterà a Palazzo Mauri dove nomi prestigiosi del panorama scientifico e culturale, che hanno contribuito a studi, progetti e ricerche, approfondiranno il tema ACQUA e TERRITORIO. Sarà presente l’assessore all’ambiente del Comune di Spoleto Maria Rita Zengoni.

Interventi:

14,30 – 15,30 trekking urbano partenza parcheggio Posterna arrivo a Palazzo Mauri

Workshop

16,00 – Educare alla sostenibilità – Michele Sbaragli – ARPA Umbria

16,30 – Le fontane di Spoleto nell’antichità: Manuela Marchi, Accademia KRONOS e BioEtica onlus

17,00- Controllo e gestione acquedotto…la nostra acqua è buona: Valter Rossi-VUS

17,30 – I Fontanili, la tutela della biodiversità e del paesaggio agrosilvo pastorale tradizionale – Cristiano Spilinga Studio Naturalistico Hyla

