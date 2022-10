Giornata Mondiale della Vista, a Terni il 13 ottobre misurazione della vista nei locali dell'USL2 - Tuttoggi

Misurazione della vista presso i servizi aziendali di ortottica dell’USL Umbria 2

La sezione ternana dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, dunque, dall’11 al 13 ottobre, si dedicherà alla distribuzione di materiale informativo per le vie principali della città: Corso Tacito, Piazza Tacito e Piazza del Popolo. Nella giornata del 13 ottobre, poi, sarà possibile effettuare una misurazione della vista presso i servizi aziendali di ortottica della USL Umbria 2, dalle ore 8.30 alle ore 18.00.

Come aderire a Terni e non solo

Per aderire, a Terni e non solo, è possibile contattare direttamente le ortottiste assistenti in Oftalmologia presso i diversi presidi:

Distretto Via Bramante USL2 – Località via Bramante 37, Terni

Oculistica 1 piano scala B settore Verde

Ambulatorio Ortottico

Tel.0744/204002 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30;

Ospedale Santa Maria della Stella – Località Ciconia, Orvieto

Oculistica 5° piano

Ambulatorio Ortottico

Tel.0763/307325 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30;

Ospedale San Giovanni Battista – Via Massimo Arcamone, Foligno

Oculistica piano terra 1 corridoio a sinistra

Ambulatorio Ortottico n.4

Tel.0742/3397046 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30;

Ospedale San Matteo Degli Infermi – Via Loreto 3, Spoleto

Oculistica – 1 piano

Ambulatorio Ortottico

Tel.0743/210259 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30.