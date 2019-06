Giornata Mondiale del Rifugiato, 3 giorni di eventi a Narni

Sarà una tre giorni di musica, laboratori, proiezioni, danze e riflessioni, quella che si svolgerà al Parco dei Pini dello scalo in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato. Ne dà l’annuncio l’amministrazione comunale che ha organizzato l’iniziativa insieme all’Arci di Terni, all’associazione San Martino e ad altre associazioni locali. “Sarà un’ occasione – dice il Comune in una nota – per far conoscere le storie di chi emigra dal proprio paese e condividere il lavoro d’integrazione fatto sul territorio. La scelta del Parco dei Pini come luogo per approfondire questi temi – prosegue il comunicato – non è casuale visto che da anni la zona è al centro delle attività d’integrazione che si svolgono sul narnese grazie anche alla collaborazione con il Comune e altre associazioni locali. Il parco inteso come bene comune per tutti da preservare e valorizzare con iniziative all’aperto e non solo, visto che presto anche l’area dell’ex Bocciodromo sarà finalmente riqualificata per attività sociali e culturali”

Questo il programma:

Sabato 15 giugno NARNI SCALO Parco dei Pini

Ore 11:00 – 13:00 Laboratorio Paraoce – il canto polifonico dialettale e narrativo a cura di Dario Muci

Ore 16:00 – 17:30 Laboratorio di Pizzica Pizzica a cura di Laura De Ronzo

Ore 17:30 – 19:00 Percussion Discussion – Laboratorio di percussioni africane a cura di Somieh

Per info laboratori 333-4564611

Ore 21 ORCHESTRA POPOLARE DI VIA LEUCA in concerto (ingresso gratuito)

Presso la Sala Internet-point dell’ex Bocciodromo sarà proiettato il docufilm “Paese Nostro, il film che avremmo voluto mostrarvi“ di Michele Aiello, Mateo Calore, Stefano Collizolli, Andrea Segre, Sara Zavarise (la prima parte la sera di sabato 15, la seconda parte il 20 giugno). Venerdì 21 sarà proiettato “io non sono quel che sono” a cura dell’Azienda Pubblica Beata Lucia

Giovedì 20 giugno NARNI SCALO Parco dei Pini

Ore 17:00 – 18:00 KEBA SECK Laboratorio di danze africane per adulti e bambini

dalle ore 18:00 ESIBIZIONE degli allievi di “Associazione Attenti al Kane” e “Parco in Musica” e della Hip Hop Band GFG UNIT

Ore 21:30 AFRICA DJEMBE Musica dal Senegal con balli e strumenti tradizionali

Venerdì 21 giugno

NARNI Sala DigiPass

ore 17:00 presentazione del docufilm “Io non sono quel che sono” della Compagnia Teatrale “Occhi sul Mondo” regia di Capitanelli Amedeo Cablo e MOSTRA FOTOGRAFICA “Con gli occhi di Ulisse” curata dall’Associazione “Sator”, realizzati nell’ambito del Progetto SPRAR NARNI Disagio Mentale, a cura dell’Azienda Pubblica Beata Lucia

Seguirà poi Tavola Rotonda sul tema “Europa e Immigrazione” a cura di NdiNarni, Arci Terni e Associazione San Martino. Interverranno:

Nadan Petrovic (Università La Sapienza Roma)

Roberto Rapaccini (esperto di geopolitica)

Francesco Camuffo (Presidente ARCI Terni)

Francesco Venturini (Presidente Associazione San Martino)

La sera, dalle ore 20:30 al PARCO DEI PINI – FESTA DELLA MUSICA

CORRADO RE in Concerto, a seguire FAT THUNDER ACOUSTIC TRIP e per finire DJ-Se. (ptn 360/19 11.00)

