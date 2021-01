Giornata Memoria a Todi nel nome di Giorgio Perlasca - Tuttoggi

Incontro, lunedì 1 febbraio 2021, alle ore 10.00, e il cui relatore sarà Franco Perlasca, Intervista televisiva al padre Giorgio realizzata da Piero Angela.

La Giornata della Memoria a Todi nel nome del Giusto delle Nazioni Giorgio Perlasca

Il Comune di Todi, In collaborazione con la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice e la Fondazione Giorgio Perlasca, con il patrocinio della Associazione Italia Israele di Perugia, organizza un incontro con le scuole per la Giornata della Memoria. Le regole imposte dall’emergenza sanitaria impediscono iniziative in presenza. Di conseguenza è stato organizzato un evento webinar, che si terrà lunedì 1 febbraio 2021, alle ore 10.00.

Relatore sarà Franco Perlasca, presidente della Fondazione Giorgio Perlasca, intitolata al Giusto delle Nazioni che, rischiando la vita, riuscì nel 1944-1945 a salvare dallo sterminio nazista migliaia di ebrei ungheresi, inventandosi il ruolo di console spagnolo a Budapest, lui che non era né console né spagnolo ma un semplice commerciante italiano.

A chi gli chiedeva perché lo avesse fatto, rispondeva semplicemente: “ma lei, avendo la possibilità di fare qualcosa, cosa avrebbe fatto vedendo uomini, donne e bambini massacrati senza un motivo se non l’odio e la violenza?”.

Intervista-documento di Piero Angela

La relazione di Franco Perlasca sarà accompagna dall’intervista televisiva al padre Giorgio realizzata da Piero Angela.

L’incontro sarà introdotto dal vicepresidente della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, Gianni Scipione Rossi, e moderata da Gilberto Santucci.

Porteranno i loro saluti il Sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, e l’Assessore alla cultura Claudio Ranchicchio. Interverranno il dirigente scolastico del Liceo Jacopone da Todi, Sergio Guarente, il dirigente scolastico della Scuola Cocchi-Aosta, Enrico Pasero, il dirigente scolastico dell’Isis Ciuffelli Einaudi, Marcello Rinaldi, e il presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Perugia, Samuele Tomasselli.

All’iniziativa parteciperanno da remoto gli studenti delle scuole tuderti, ma sarà aperta a tutti.