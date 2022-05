Giornata internazionale contro omofobia: a Foligno Omphalos Voices

"Per la prima volta a Foligno per celebrare la nostra identità"

Omphalos Voices, il coro dell’associazione Omphalos LGBTI, si esibirà martedì 17 maggio alle ore 21:00 all’Auditorium San Domenico di Foligno in occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia nella sesta edizione di “Io canto per te – voci per l’uguaglianza” che si terrà per la prima volta a Foligno. L’evento è organizzato da Omphalos e patrocinato dal Comune di Foligno e Cromatica – Associazione Nazionale Cori Arcobaleno.

Ospite Giovanni Guidi

La serata sarà condotta dalla drag queen Lala Marie direttamente dal Be Queer e vedrà l’esibizione del coro ospitante Omphalos Voices diretto da Sergio Briziarelli e accompagnato al pianoforte da Francesco Cucurnia, e Tuning Voices, un giovane gruppo vocale perugino con un ampio repertorio di musica a cappella. Sarà ospite Giovanni Guidi, giovane pianista folignate di fama internazionale, che arricchirà con la sua musica la serata.