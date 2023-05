Giornata internazionale bambini scomparsi, Polizia di Terni in campo - Tuttoggi.info

Bambini scomparsi, Polizia di Terni tra i giovani per distribuire informazioni utili per prevenire le situazioni che posso causare scomparse

Il 25 maggio ricorre la Giornata internazionale dei bambini scomparsi, un’occasione per tenere sempre alta l’attenzione su un fenomeno preoccupante, in quanto la scomparsa di minori rappresenta sempre una situazione che deve essere gestita senza ritardo e senza tralasciare nessuna possibilità di ricerca. In occasione della giornata internazionale dedicata ai minori scomparsi, il personale della Polizia di Stato di Terni, con gli operatori specializzati dell’Ufficio di Gabinetto e dell’Ufficio Minori, nel pomeriggio sarà presente nelle vie principali di tutta la città per rivolgere ai ragazzi e alle ragazze informazioni utili, distribuendo un pieghevole informativo ed un segnalibro, a cura dalla Direzione Centrale Anticrimine, in collaborazione con il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, con consigli e numeri da contattare in caso di necessità.

Prevenire le situazioni che spesso sono la causa di scomparsa, soprattutto di adolescenti

Le operatrici della Questura di Terni distribuiranno il materiale informativo anche nelle biblioteche, nelle edicole e nelle librerie cittadine, così da raggiungere un più alto numero di giovani; lo stesso materiale sarà presente negli uffici aperti al pubblico della sede della Polizia di Stato di Terni, in via Roberto Antiochia 12, vale a dire, gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione e dell’Ufficio Passaporti, il Corpo di Guardia e l’Ufficio Denunce e nel Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto; l’obiettivo è quello di prevenire le situazioni che spesso sono la causa di scomparsa, soprattutto di adolescenti.

Il sito italiano per i bambini scomparsi it.globalmissingkids.org

La Polizia di Stato è da sempre attenta a tutelare le fasce più deboli e in particolar modo i minori, e dal 2000 ha aderito al network internazionale dell’Icmec (International Centre for Missing & Exploited Children), attivando il sito italiano per i bambini scomparsi it.globalmissingkids.org. Sul sito web, gestito dalla Direzione Centrale Anticrimine, oltre a consigli e informazioni, vengono pubblicati anche i casi di minori scomparsi. Nei casi di emergenza è importante chiamare subito i numeri di emergenza e pronto intervento 113 e 1.1.2. NUE; esiste il numero unico europeo 116000; un servizio dedicato ai minori scomparsi, affidato, per l’Italia, dal ministero dell’Interno, in gestione a “S.O.S. Il Telefono Azzurro-Linea Nazionale per la Prevenzione dell’Abuso all’Infanzia”.

Infine, è possibile fare una segnalazione anche attraverso l’Applicazione della Polizia di Stato Youpol che consente di mettersi in contatto con la Polizia anche in forma anonima.