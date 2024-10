“Giornata delle famiglie al museo”: i monumenti e i musei coinvolti a Orvieto - Tuttoggi.info

Caccia al tesoro, divertenti visite guidate, laboratori creativi e un banchetto etrusco con le ricette di 2000 anni fa: sono queste le diverse attività in programma a Orvieto per la “Giornata nazionale delle famiglie al museo”, che sarà celebrata domenica 13 ottobre.

Anche quest’anno musei e monumenti della città aderiscono all’iniziativa e alla lista ormai consolidata composta dal Pozzo di San Patrizio, dal Pozzo della Cava, da Orvieto Underground, dal Museo etrusco “Claudio Faina”, dal Museo archeologico nazionale, dalla Torre del Moro e dalla Necropoli di Crocefisso del Tufo.

Il tema scelto per l’edizione 2024 dall’associazione “Famiglie al Museo” è “Un museo green”, incentrato sulla sostenibilità in campo culturale.

Un concorso nazionale per i piccoli visitatori

Nei luoghi che aderiscono alla “Giornata nazionale delle famiglie al museo” si potrà partecipare anche al concorso nazionale realizzato in collaborazione con FedEx. I piccoli visitatori saranno invitati a fare un disegno su quello che li ha colpiti di più del museo o del monumento che hanno visitato. Gli elaborati saranno raccolti e inviati all’associazione Famiglie al Museo, che pubblicherà i disegni sulla propria pagina Facebook per un contest social. Tra i dodici disegni più cliccati, sei per ogni categoria, una speciale giuria proclamerà i due disegni vincitori. Ogni vincitore riceverà in premio libri.

Alla scoperta della città

Bambine e bambini potranno inoltre andare alla scoperta della città accompagnati da Anna, la mascotte di Orvieto in realtà aumentata presente sulla segnaletica pedonale turistica nei suoi diversi abiti: esploratrice, giornalista, turista, dama medievale e signora etrusca. Scaricando l’app gratuita Linkar e inquadrandola con lo smartphone, Anna si animerà e racconterà storie e aneddoti sui luoghi più importanti di Orvieto.