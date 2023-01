Giornata della Memoria, Pernazza "Senza il rispetto dei diritti umani gli incubi più orrendi possono diventare realtà" - Tuttoggi

Giornata della Memoria: bandiere a mezz'asta a Palazzo Bazzani; "Oggi si rende omaggio ai lutti e alle sofferenze affrontate da persone innocenti".

“La Shoah – dichiara il presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza, in occasione dell’anniversario dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz – è stato un dramma universale che non cesserà mai di riecheggiare nel mondo. Ricordarlo ogni anno con la Giornata della Memoria significa ribadire che il rispetto dell’uomo sull’uomo e la tolleranza sono valori sacri e validi in ogni luogo e in ogni epoca. Ricordare, quindi, è importante: consente di riflettere sui terribili errori compiuti ai danni del popolo ebraico”.