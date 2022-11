Giornata della Disabilità, a Orvieto "Il mio nuovo cinema Paradiso" di Salvatore Cascio - Tuttoggi

L’esperienza di Salvatore Cascio

In occasione però dell’edizione 2022 della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, quest’anno il Lions Club pone l’attenzione sull’esperienza coraggiosa di Salvatore Cascio, modello di elaborazione, accettazione e riaffermazione di sé raccontata con forza e matura responsabilità che, è stato colpito da una grave malattia degenerativa agli occhi, e che ad Orvieto parlerà non solo della malattia ma di come l’affronta combattendo con coraggio senza nascondersi ma imparando ad accettare.

I presenti all’evento

Animeranno l’incontro l’oftalmologo Vincenzo Vingolo, primario di Oftalmologia Universitaria del Polo Pontino, il critico cinematografico Guido Barlozzetti, la rappresentante di A.P.R.I. Orvieto Sandra Grassini, Fabrizio Sciarretta governatore del Distretto 108L dei Lions, ed Alessandra Cannistrà, presidente del club orvietano. L’incontro verrà moderato dal giornalista Davide Pompei, prevista inoltre la partecipazione attiva degli studenti del Liceo Scientifico “Ettore Majorana” e del Liceo Artistico “Livio Orazio Valentini” di Orvieto.

Salvatore Cascio

Salvatore Cascio, che oggi ha 43 anni, iniziò nel 1988 a 9 anni con Giuseppe Tornatore che lo scelse per interpretare, accanto a Philippe Noiret, “Nuovo Cinema Paradiso”il capolavoro vincitore nel 1990 dell’Oscar come migliore film straniero e dell’ambito Premio BAFTA. In seguito fino al 1999 ha lavorato con vari registi da Pupi Avati a Duccio Tessari, ma anche con Fabrizio Frizzi e Maurizio Costanzo. Poi per lui si è manifestata la retinite pigmentosa con edema maculare, una rara forma di cecità ereditaria che colpisce circa una persona su tremila, e che oltre a procurargli la perdita progressiva e quasi totale della vista lo ha costretto a rinunciare alla carriera nel mondo del cinema. Una storia la sua che Mauro Mancini ha raccontato nel cortometraggio “A occhi aperti” realizzato da Movimento Film con Rai Cinema per Fondazione Telethon.