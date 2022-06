Giornalisti specializzati contro le fake news: accordo pilota tra UniStra e Odg

A Perugia il primo passo verso un progetto per l'alta formazione nel giornalismo

Giornalisti specializzati contro le fake news e per una corretta informazione in una società in rapido mutamento. Siglato a Palazzo Gallenga un accordo di collaborazione tra l’Università per Stranieri di Perugia e l’Ordine nazionale e regionale umbro dei Giornalisti.

A firmare il protocollo il rettore dell’Ateneo, Valerio De Cesaris, il presidente nazionale dell’Ordine Giornalisti, Carlo Bartoli, e il presidente dell’Ordine Giornalisti dell’Umbria, Mino Lo Russo.