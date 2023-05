Gioire della Natura, grande successo per il concorso fotografico - Tuttoggi.info

A organizzarlo il Canoa Club Topino, in collaborazione con l’Associazione Culturale CA.GI.WA. di Assisi

Il 20 maggio 2023 il Canoa Club Topino, in collaborazione con l’Associazione Culturale CA.GI.WA. di Assisi, ha organizzato il concorso fotografico “Gioire della natura”. Svoltosi alla Pro Loco di Rivotorto di Assisi, vi hanno partecipato 33 fotografi che hanno presentato 64 fotografie che per tema hanno avuto la natura dell’Umbria

L’evento si è svolto in concomitanza con il raduno di parapendio “Hike And Fly” organizzato da Ali Subasio Paragliding Club e SkyLab Revisioni Parapendio, che si tiene ogni anno sul Monte Subasio con atterraggio a Rivotorto ed a cui partecipano piloti provenienti da ogni parte d’Italia. “Il senso della mostra-concorso è stato quello di mettere in contatto due bellissime attività nella natura che hanno in comune più di quanto si potrebbe immaginare; entrambe, infatti, si svolgono in correnti da cui lasciarsi trasportare, quelle dell’acqua e quelle dell’aria”, spiegano gli organizzatori.

Le foto di Gioire della Natura, oltre ad avere per oggetto luoghi ben noti per la loro bellezza, quali i monti Sibillini, la Piana di Castelluccio, le cascate del parco dell’Altolina e il Lago Trasimeno, hanno svelato luoghi reconditi della nostra regione e sconosciuti ai più. Sulla pagina facebook del Canoa Club Topino sono visibili le foto premiate. Fin da ora è fissato per il prossimo anno un altro concorso fotografico in occasione del raduno di parapendio “Hike And Fly”, con l’intenzione di farlo diventare un appuntamento fisso. Il Canoa Club Topino informa che a breve organizzerà una mostra fotografica anche a Foligno, incentrata sugli sport d’acqua, a cui tutti sono invitati a partecipare.