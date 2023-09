Giochi de le Porte, trionfa San Martino GALLERY

Nella corsa a pelo mantiene il vantaggio delle altre prove e trionfa

Porta San Martino si aggiudica l’edizione 2023 dei Giochi de le Porte a Gualdo Tadino.

Uno spettacolo che si è ripetuto alla presenza del generale Garofano, dell’attore Massimo Di Matteo e di Beppe Convertini, che ha commentato: “Complimenti per questi Giochi de le Porte, il vostro è davvero speciale. Io sono di Martina Franca, potrebbe esserci un gemellaggio”.

Gara molto emozionante sin dal prima prova, quella del carretto, con il percorso reso insidioso dalla pioggia.

Scivola dopo la discesa di via Calai Uragano (San Martino), che però chiude con 1.59.89. Vola Contrappasso (San Domato) con 2.00.97. Grande spinta di Indio (San Facondino), che però si attarda nelle curve: 2.12.72. Barbaro (San Benedetto) ha energie da spendere soprattutto in salita e chiude con 2.05.31. La classifica della prima prova è dunque questa: San Martino 12, San Donato 9, San Benedetto 6 e San Facondino 3.

Nella seconda prova, quella della fionda, Daniele Belardi (San Benedetto), alla prima esperienza da fromboliere, fa 4 centri su 5. Robert, per San Facondino, fa 5 su 5. Così come Diego Chiocci (San Donato) e Valerio Matricano (San Martino). Al ballottaggio tra i tre che hanno fatto l’enplain, San Facondino sbaglia il primo tiro. Nella sfida a due tra San Donato e San Martino si va avanti a oltranza. Sino all’errore decisivo di Matricano.

Così cambia dunque la classifica dopo la seconda prova: San Benedetto e San Facondino 9 punti; San Martino e San Donato 21 punti.

La terza prova è quella che vede gli arcieri impegnati in 5 tiri. Vinta da Luca Castagnoli, che conquista 35 punti per San Facondino. Dietro di lui Filippo Ruggeri (San Benedetto), Francesco D’Antoni (San Donato) e Cristian Teodori, che nonostante l’esperienza chiude all’ultimo posto.

La classifica aggiornata recita: San Martino 33 punti, San Donato 27, San Facondino 18 e San Benedetto 12.

La vittoria si decide all’ultima prova, l’attesa corsa a pelo. Che vede subito tensioni prima della partenza.

Ammonizione per San Facondino e San Donato. La partenza viene ritenuta non valida e la corsa sospesa per verificare le condizioni di Indio, caduto. L’asino non correrà. Al via, quindi, un’anomala corsa a tre.

Seconda falsa partenza. Poi, finalmente, il via, che vede San Donato atterdato.

Alla fine la spunta San Benedetto, davanti a San Martino e a San Donato.

Un risultato che consegna la vittoria dei Giochi de le Porte 2023 a Porta San Martino, che torna a far festa. Questa la classifica finale: San Martino, San Donato, San Benedetto, San Facondino.

