Giochi de le Porte, conto alla rovescia per l'edizione 2022 - Tuttoggi

Tante richieste per accedere alle gradinate. Domenica ospite Matteo Ricci

Conto alla rovescia per l’edizione 2022 dei Giochi de le Porte di Gualdo Tadino, in calendario oggi se non fosse stato per le elezioni politiche, che hanno spinto le autorità allo slittamento. Così venerdì prossimo ci sarà il tradizionale scambio di doni, sabato il corteo storico e domenica il Palio.

Tante prenotazioni per le gradinate

Si preannuncia una edizione importante, con numeri altrettanto ragguardevoli. Lo si può già dire dalle prenotazione che l’Ente Giochi sta raccogliendo per le tribune dalle quali si potrà vedere la Corsa della domenica o il corteo storico del sabato.