Giochi de le Porte "Edizione 2021 si svolgerà!" - Tuttoggi

La manifestazione più importante di Gualdo Tadino torna il 24, 25 e 26 settembre | Il sindaco ha anche annunciato "un'edizione straordinaria" nel 2022,

E’ ufficiale: l’edizione 2021 de i Giochi de le Porte si svolgerà. E’ quanto emerso stamattina (lunedì 14 giugno) durante la conferenza stampa congiunta indetta da Amministrazione comunale di Gualdo Tadino, Ente Giochi e dai 4 Priori, svoltasi in Municipio alla presenza del sindaco Massimiliano Presciutti e il presidente dell’Ente Giochi Cinzia Frappini.

“I Giochi non lasciano, ma raddoppiano! – ha esordito Presciutti – Ad oggi c’è la volontà condivisa di svolgere l’edizione 2021 dei Giochi de le Porte e di tutti gli eventi ad essi collegati. Inoltre c’è il desiderio di organizzare nel 2022 anche un’edizione straordinaria che va ad aggiungersi al Palio di Primavera ed alla tradizionale manifestazione di settembre”.

“Lo sforzo per l’edizione 2021 dovrà essere straordinario sotto ogni aspetto, – precisa il sindaco – dalla sicurezza alla gestione di piazza e taverne, visto che il tutto dovrà giocoforza seguire le normative anti Covid-19. Il mio invito è quello alla responsabilità da parte di tutti, già a cominciare da sabato 19 giugno, serata in cui verrà effettuato il canonico appuntamento della cena dei 100 giorni, qualora venissero meno i valori fondanti del rispetto reciproco e del senso di responsabilità mi vedrò costretto a prendere provvedimenti senza alcun preavviso.”

Dopo l’intervento del sindaco ha preso parola la Presidente dell’Ente Giochi de le Porte Cinzia Frappini: “Il fatto che l’edizione 2021 si svolga è un grande segnale di ripartenza e rinascita, sarà una sfida che l’Ente e le Porte potranno affrontare in maniera più tranquilla con l’Amministrazione Comunale al proprio fianco. Sarà un’edizione speciale anche questa vista la non effettuazione della scorsa. Colgo l’occasione anche per annunciare che stiamo lavorando per un nuovo modello organizzativo dei Giochi de le Porte, dove il Comune avrà un ruolo centrale nell’organizzazione e promozione festa”.

La formula individuata sarà quella canonica basata sui tre giorni 24/25/26 settembre. Il tutto dovrà svolgersi in ottemperanza alle normative anti Covid-19 presenti al momento dell’effettuazione della festa, ci saranno sicuramente limitazioni per accedere alla piazza principale, che andranno di pari passo a quelle riguardanti le manifestazioni sportive all’aperto, così come per quanto attiene lo svolgimento dei cortei, che saranno completamente dinamici e senza soste in Piazza Martiri, onde evitare assembramenti. Per quanto attiene le taverne verranno utilizzate anch’esse con le normative in vigore per i pubblici esercizi.

Sono state inoltre anche rese pubbliche anche le date degli eventi correlati:

• 19/06/2021 Cena dei 100 Giorni

• 01/08/2021 Somaro day

• 17/08/2021 Trofeo Andrea Cardinali

• 04/09/2021 Convivium Eupolonis

• 11/09/2021 Presentazione del Palio

• 19/09/2021 Pranzo del Portaiolo