"Gioca" con l'impianto di comunicazione del treno e lo danneggia, denunciato minorenne - Tuttoggi.info

Gli agenti della Polizia Ferroviaria sono stati richiamati da uno strano messaggio trasmesso dagli altoparlanti, nella cabina di coda c'era il gruppo di giovani in vena di goliardia | Uno di loro è stato denunciato per danneggiamento aggravato

Al termine di un servizio di scorta, effettuato su un treno di ritorno da Firenze, la Polizia Ferroviaria di Perugia ha fermato e denunciato un minorenne per il reato di danneggiamento aggravato.

Giunti presso lo scalo di Perugia gli agenti sono stati richiamati da uno strano messaggio trasmesso dall’impianto di comunicazione del convoglio. Avvicinati dal Capo treno i poliziotti si sono quindi portati nella cabina di coda, dove hanno potuto constatare il danneggiamento dell’armadietto per le comunicazioni di servizio del treno e la presenza di un gruppo di ragazzi.

Dopo aver sentito e identificato i presenti, gli agenti hanno appreso che ad usare l’apparecchio in modo improprio era stato uno dei giovani il quale, sentito in merito, ha riferito di aver trasmesso il messaggio dagli altoparlanti “per goliardia”. Per questo motivo, al termine delle attività di rito, il minore è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.