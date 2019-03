Ginnastica Artistica maschile, a Spoleto luci accese sul Campionato regionale a squadre D Silver

Grande partecipazione anche nella Città del Festival per la seconda prova del Campionato regionale a squadre di serie D Silver. Sulle pedane allestite al “PalaRota”, di fronte a molti genitori dei ragazzi e a numerosi appassionati ed esperti, si sono confrontati atleti provenienti da tutta l’Umbria, in rappresentanza delle seguenti società: La Fenice Spoleto che ha organizzato l’evento, Eunice Marsciano, Fortebraccio Perugia, CJG Tifernate Città di Castello, Spring Team Amelia e Ginnastica Umbria Spoleto.

La manifestazione ha visto la partecipazione di otto squadre con il programma LA, LB e LC, per un totale di ventisei ginnasti, tutti di età compresa tra gli 8 e i 15 anni. Le promesse umbre dell’artistica maschile si sono fatte apprezzare per impegno e determinazione, classificandosi tutte per la fase nazionale di Rimini a fine giugno, inizi di luglio.

