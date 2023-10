Giglio d’oro, ci sarà anche la pole dancer Francesca Cesarini

In collegamento streaming ci saranno i due folignati Daniele Santarelli, tecnico della Turchia Volley e Andrea Santarelli, campione scherma

Si terranno domani, venerdì 6 ottobre, alle 20,30, all’Auditorium San Domenico, le premiazioni del “Giglio d’Oro allo Sport”, il riconoscimento pubblico agli atleti folignati che si sono distinti in ambito nazionale ed internazionale. L’iniziativa è promossa dal Comune di Foligno e dalla Consulta comunale per lo sport, le attività ricreative e il tempo libero.

Il programma

“Ci saranno 80 premiazioni tra atleti e associazioni – ha detto l’assessore allo sport, Decio Barili – Ospite d’onore, in collaborazione con Gianluca Insinga dell’Anacri (Associazione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica) sezione di Foligno/Valle Umbra, la pole dancer umbra Francesca Cesarini che ha vinto la tredicesima edizione di “Italia’s Got Talent”. In collegamento streaming ci saranno due nostri concittadini Daniele Santarelli, tecnico della nazionale volley della Turchia, e Andrea Santarelli, campione di scherma”. Interverrà anche il presidente regionale del Coni, Domenico Ignozza.

La manifestazione sarà presentata da Marco Taccucci e Manuela Marinangeli.