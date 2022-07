Giffoni Film Festival 2022, Umbria protagonista: sul carpet anche Maria Chiara Giannetta da don Matteo - Tuttoggi

Alla manifestazione campana in scena dal 21 al 30 luglio anche l'assisano Marco Tarquinio e il francescano padre Fortunato

Ci sono anche tre personaggi che hanno legami con l’Umbria tra gli ospiti del Giffoni Film Festival 2022, presentato questa mattina (12 luglio 2022) al Parco Archeologico di Pompei.



L’evento, che si svolgerà dal 21 al 30 luglio a Giffoni Valle Piana e che coinvolgerà 5000 giffoner da 33 nazioni, vedrà oltre 250 ospiti, talenti nazionali e internazionali, la nuova generazione di attrici e attori, registi emergenti del cinema italiano.

Nella sezione Impact, gestita da duecento ragazze e ragazzi under 30, arriverà il 25 luglio l’assisano Marco Tarquinio, direttore di Avvenire che sotto la sua direzione, si è collocato stabilmente tra i primi cinque quotidiani italiani, e il 28 luglio padre Enzo Fortunato, francescano, giornalista e scrittore, promotore del Manifesto di Assisi, che – per la terza volta sul palco – dialogherà con Ermete Realacci, presidente onorario di Legambiente e fondatore di Symbola. Terza presenza ‘umbra’, l’attrice Maria Chiara Giannetta, che con la sua “eleganza e fascino, semplicità, talento e passione” arriva a Giffoni per la prima volta, il 23 luglio, dopo aver conquistato il grande pubblico con il suo capitano Anna Olivieri in Don Matteo e poi con la sua interpretazione di Blanca nella serie omonima campione di ascolti Rai. Il 28 luglioarriverà invece Gianmarco Saurino, che ad Assisi ha girato la quinta e sesta stagione di Che Dio ci aiuti, prima lasciare la fiction per entrare a far parte di un’altra premiata serie Rai, Doc – Nelle tue mani, dando vita a uno dei personaggi più amati dal pubblico. Il 2022 lo vede protagonista di due lungometraggi: Summit Fever per la regia di Julian Gilbey e I viaggiatori di Ludovico Martino.