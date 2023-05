'Giffi Noleggi' sbarca a Città di Castello, nuova sede tifernate è la terza in Umbria - Tuttoggi.info

L'azienda leader del noleggio generalista in Italia ha aperto in viale Romagna 65 | Oltre 2000 i mezzi di ultima generazione a disposizione, dai furgoni ai sollevatori

Giffi Noleggi, leader del noleggio generalista in Italia, sbarca anche a Città di Castello. Da lunedì scorso (22 maggio) in viale Romagna 65 è infatti attiva anche la sede tifernate, la terza in Umbria dopo quelle di Perugia e Terni.

I tifernati potranno contare su una flotta ultra moderna e diversificata: piattaforme aeree per patenti B e C, furgoni di ogni classe e tipologia (dai frigo ai 9 posti) e mezzi per il movimento terra e sollevamento, che si trovano in dettaglio nella sezione “Noleggio” del sito ufficiale.

L’azienda nasce nel 1999 dall’intuizione di Francesco Giffi che, nel giro di pochi anni, ha trasformato la sua attività artigianale territoriale in una realtà industriale che opera a livello nazionale con oltre 35 sedi in Italia. Oggi Giffi Noleggi vanta una flotta aziendale di oltre 2000 mezzi, tutti nuovi e controllati ad ogni rientro da personale qualificato.

“Acquistiamo mezzi nuovi direttamente dalla casa costruttrice e li sostituiamo entro il quinto anno di vita – fanno sapere gli addetti di Città di Castello – Questo ci permette di offrire al cliente i mezzi migliori in circolazione, potenti e affidabili. Oltre ai furgoni per ogni uso commerciale e privato abbiamo numerosissimi mezzi per il movimento terra, utili in tutti i lavori di scavo, mentre i nostri sollevatori telescopici e carrelli elevatori – con piattaforme autocarrate fino a 75 metri – sono adatti a qualsiasi ambiente di lavoro. Per il lavoro aereo infine il nostro vasto catalogo comprende autocarrate, ragni, semoventi e pantografi che non conoscono limiti di altezza””.

Perché scegliere Giffi Noleggi? “Perché per soddisfare le esigenze del cliente cerchiamo di offrire il miglior servizio al miglior prezzo, sempre; perché consigliamo noi il mezzo giusto da noleggiare per ogni specifica esigenza; perché è a disposizione un centro prenotazioni dedicato sempre attivo che ti segue in ogni fase del noleggio”. Per ogni informazione: Tel. 02 800 24; mail: info@giffinoleggi.it oppure centroprenotazioni@giffinoleggi.it; sito internet: giffinoleggi.com; Facebook: Giffi Noleggi.