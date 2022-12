Giano dell’Umbria, il bilancio dei controlli della polizia locale

Anche nel 2022 l'attività della polizia locale del comando di Giano dell'Umbria ha registrato numeri importanti. Multati 136 automobilisti

Anche nel 2022 l’attività della polizia locale del comando di Giano dell’Umbria ha registrato numeri importanti che danno prove dello svolgimento degli svariati compiti di competenza dell’ufficio.

Nello specifico, come riferito dall’assessore delegato, Valeria Santi, l’ufficio guidato dal comandante Guido Gatti ha elevato 136 sanzioni per violazioni al codice della strada, di cui 67 per divieto di sosta, 6 per uso di cellulare alla guida, 14 per circolazione con revisione del mezzo scaduta, 26 per mancato uso delle cinture di sicurezza e una per circolazione con assicurazione scaduta.