Giannelli n. 1 al mondo fa l’Italia d’oro: campioni del mondo!

Il regista della Sir premiato come miglior giocatore del Mondiale | Nella squadra ideale anche il neo acquisto di Perugia Semeniuk

Esulta l’Italia del volley, esulta Perugia. A Katowice è il regista della Sir a portare sul tetto del mondo una Nazionale dove nel momento decisivo ha dato il suo contributo un altro dei Block Devils, Roberto Russo. Gli azzurri superano i campioni in carica della Polonia, a cui non è bastato il tifo infernale dei 13mila spettatori presenti. E Kamil Semeniuk, anche lui inserito nella formazione ideale del Mondiale, che vede nel suo nuovo compagno di squadra e regista, Simone Giannelli, il migliore assoluto del torneo.

E da capitano della Nazionale è sempre Giannelli ad alzare al cielo la Coppa del Mondo, come aveva fatto un anno fa con la Coppa Europa. Un doppio successo incredibile per la nazionale di De Giorgi, che ha dato spazio ai giovani, anche compiendo scelte coraggiose, come quella di lasciare a casa lo spoletino Ivan Zaytsev.