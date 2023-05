Gian Marco Chiocci, è originario di Gubbio il nuovo direttore del Tg1 - Tuttoggi.info

Figlio d'arte di Francobaldo Chiocci, storico inviato de 'Il Giornale' e 'Il Tempo', discendente di una nobile famiglia di Gubbio | Il padre aveva un appartamento affacciato su Piazza Grande, da dove assisteva sempre all'Alzata dei Ceri

Ha origini umbre, precisamente di Gubbio, il nuovo direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci. Classe ’64 non è altro che il figlio d’arte dello storico inviato de ‘Il Giornale’ e de ‘Il Tempo’ Francobaldo Chiocci, discendente anch’esso di una nobile famiglia della Città dei Ceri.

Il padre, oggi 92enne, è da sempre un grande amante della “Festa dei Ceri”, che in passato seguiva direttamente dal suo appartamento affacciato proprio su Piazza Grande, dove avviene il suggestivo momento dell’Alzata. Tra le centinaia di invitati, in quei 15 maggio affollati e festosi, vi era spesso anche Gian Marco, che nella foto di copertina del suo profilo Facebook ha postato dal 2013 proprio il momento dell’Alzata.

Il 59enne Chiocci, nominato oggi (25 maggio) dal consiglio di amministrazione della Rai, approda alla guida del Tg della rete ammiraglia con l’imprimatur della premier Giorgia Meloni. Sposato con Alessandra Frigo, ha 4 figli. Nel 1994 diventa giornalista de ‘Il Giornale’ diretto da Vittorio Feltri. Qui firma alcuni scoop, come lo scandalo “Affittopoli”, la vicenda di Gianfranco Fini e Tulliani sull’appartamento di Montecarlo. Quest’ultima indagine convince l’editore de ‘Il Tempo’ ad assumerlo come caporedattore nel 2013. Nel 2018, diventa direttore dell’AdnKronos, prima di essere proposto come direttore del Tg1 al posto di Monica Maggioni.

Foto da Facebook Gian Marco Chiocci