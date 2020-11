Giacomo Meozzi, il "tifernate delle nevi" all'esordio nel circuito internazionale di sci alpino - Tuttoggi

E’ iniziato nel migliore dei modi l’esordio nel circuito internazionale nello sci alpino di Giacomo Meozzi. Il ragazzo, classe 2004, nato e cresciuto a Città di Castello sta iniziando quest’anno a correre con i più grandi, provando a scalare la classifica che, come nel tennis, inizia da zero punti.

Il tifernate è stato convocato per le gare internazionali di Solda (Bolzano), dove si è confrontato con atleti provenienti da tutto il mondo (Stati Uniti, Canada, Austria etc.) insieme a pochissimi ragazzi suoi coetanei.

Nella gara di slalom speciale si è classificato al 55° posto, in una pista difficilissima e piena di buche causate dalla discesa di ben 138 atleti. Ora Giacomo Meozzi si sta allenando per poter partecipare alla sua prima gara di discesa libera, che disputerà in Val Gardena, nella famosa pista dei Campioni, nei primi giorni di dicembre.

Giacomo Meozzi è figlio d’arte, anche se su discipline diverse ispirate comunque a velocità e destrezza: il padre Fabio è stato infatti, negli anni ’80-’90, un pilota professionista del motomondiale ed in sella alle due ruote ha portato in giro per il mondo il nome di Città di Castello.