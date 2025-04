Getta dall'auto la cocaina vedendo i carabinieri, arrestato 21enne - Tuttoggi.info

I militari della Stazione Carabinieri di Farneto di Colombella hanno tratto in arresto un 21enne, di origine albanese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane è stato controllato in piazza Salvo D’Acquisto mentre si trovava a bordo della sua auto. Alla vista dei militari, ha tentato di disfarsi di un involucro, prontamente recuperato dagli operatori, contenente 9 dosi di cocaina per un peso complessivo di 5,7 grammi.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire due telefoni cellulari e la somma di 1.200 euro in contanti, ritenuta verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ristretto in attesa del “rito-direttissimo” all’esito del quale l’arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura del divieto di dimora nella regione Umbria. L’attività si inserisce nell’ambito del costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio.