Getta bilancino dall'auto e tenta la fuga |Spacciatore arrestato dai Carabinieri - Tuttoggi

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Perugia, nella giornata di ieri, hanno arrestato un cittadino albanese, classe ‘90, senza fissa dimora, con precedenti di polizia, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, i militari, durante il servizio di controllo in via Dottori, hanno notato le strane manovre di un’autovettura condotta da un giovane, il quale, resosi conto della presenza dei militari, dopo aver gettato dal finestrino un bilancino di precisione, ha tentato di eludere l’alt dandosi alla fuga.

Rapidamente raggiunto, il ragazzo ha tentato di resistere al fermo dei Carabinieri, prima di essere definitivamente bloccato.

Immediata è scattata invece la perquisizione personale e veicolare, nel corso della quale sono stati ritrovati e sequestrati un involucro termosaldato contenente 32 g. circa di cocaina, un telefono cellulare e una somma contante, ritenuta frutto dello spaccio.

A seguito delle ricerche effettuate anche con l’ausilio di una pattuglia della Finanza nel frattempo intervenuta, è stato recuperato il bilancino lanciato maldestramente dal ragazzo dall’auto.

Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale CC di Perugia e, a esito della celebrazione del rito direttissimo svoltosi nella mattinata di oggi, lo stesso è stato condannato alla pena, sospesa, di 2 anni di reclusione ed euro 2mila euro di multa.